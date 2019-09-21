«الظبي» تحلق بناموس الأبكار و«شغموم» يتألق في الجعدان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تواصلت على أرضية ميدان الوثبة منافسات سباقات الهجن لموسم 2019-2020، التي خصصت لسن اللقايا من هجن الجماعة لمسافة 4كلم وتمكنت «الظبي» من إهداء مالكها خالد تركي الدوسري ناموس الشوط الرئيسي للقايا الأبكار «محليات» بعد أن قطعت مسافة 4كلم في وقت قدره 5:52:0 دقيقة، فيما أعلن «شغموم» سيطرته على ناموس شوط السباق الثاني المخصص للقايا الجعدان.

وجاءت «نجود» لصالح سعيد العامري في صدارة الشوط الثالث للقايا الجعدان «محليات» منتزعة الناموس ، بينما تصدرت «الغزيل» لعايض هندي الدوسري الشوط الرابع، في توقيت قدره 5:48:05 دقيقة، وانتزع «الشامخ» لحمد عبدالله الحميري ناموس الشوط الخامس للجعدان اللقايا بعد أن قطع المسافة في توقيت قدره 5:52:0 دقيقة.

وخطفت «مراسيل» لحمد محمد العامري ناموس الشوط السادس بعد أن تقدمت منافساتها في توقيت قدره 5:52:06 دقيقة، وشهد السابع للبكار المهجنات دخولاً جماعياً من نوادر «لهادف حمد المنصوري» و«أوزان» لسعود فهيد المري بتوقيت قدره 5:59:00 دقيقة، واستطاع «المارد» لماجد علي الدرعي أن يتفوق على منافسيه في الشوط الثامن بتوقيت قدره 5:56:0 دقيقة، وطار«مبلش» لخليفة حمود الجنيبي بناموس الشوط التاسع للجعدان المهجنات، وظفرت «ترميم» لمحمد عويضة العامري بناموس الشوط العاشر.

وأهدت «مخلابة» سلطان محمد البادي ناموس الشوط الحادي عشر، وتألق «شاهين» لناصر سليمان الدرعي وتجاوز منافسيه محققاً ناموس الشوط الثاني عشر، وطار «مدلل» لسعيد حمد الدرعي بناموس الشوط الثالث عشر، وسيطرت «الشاهينية» لعبدالله ناصر الدرعي، على منافسات الشوط الرابع عشر، وتصدرت «بنت الحنيش» لصالح حمد الصيعري الشوط الخامس عشر، ونجحت «شواهين» في إهداء سالم بالعود العامري ناموس الشوط السادس عشر، وتمكنت «مرموقة» لمحمد سالمين العامري من خطف صدارة الشوط السابع عشر، وفاز «شاهين» لهادف حزمي العامري بمنافسات الشوط الثامن عشر.

وسيطر «مهدي» لمبارك حمد العامري على مجريات الشوط التاسع عشر، واستطاعت «هقوة» لمحمد عبدالله العامري من التفوق في الشوط العشرين، وفي الشوط 21 فازت «دلما» لراشد سلطان الدرعي، وفي الشوط 22 تصدر «شقا» لأحمد راشد المنصوري، والشوط 23 كان من نصيب «نسناس» لحمد علي المري، أما الشوط 24 ذهب إلى «مخيفه» لسلطان خليفة الدرعي، والشوط 25 إلى «غزل» لسعيد حمد الدرعي.