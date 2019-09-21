شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيسى: تعودنا أن ننشف دم جمهورنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال خالد عيسى حارس مرمى العين، عن الهدف القاتل ل «الزعيم»، والذي جاء في الوقت المحتسب بدل ضائع: تعودنا أن ننشف دم جمهورنا حتى الدقائق الأخيرة، لكن خرجنا بالأهم وهو الثلاث النقاط، أما المهم وهو الأداء فسيتحقق مع توالي المباريات.

من جهته، قال سعيد جمعة صاحب هدف الفوز للعين: حصدنا ثلاث نقاط مهمة بعد تعب وجهد كبير.

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