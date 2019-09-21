43 ميدالية.. حصيلة الإمارات في بارالمبية غرب آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان: أيمن بشير



أضاف منتخب أصحاب الهمم 29 ميدالية جديدة إلى رصيده أمس الأول رافعاً محصلة الإمارات إلى 43 ميدالية ملونة في منافسات النسخة الثانية لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي تختتم مساء اليوم بالعاصمة الأردنية عمان.

وشارك محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس البعثة، في تتويج الأبطال الفائزين من الدول الأخرى، وحضر بجانب ذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد أصحاب الهمم مدير البعثة، منافساتي ألعاب القوى ورفعات القوة.

وانتزع فرسان الإرادة خلال اليومين الأول والثاني للمنافسات (11 ميدالية ذهبية و17 فضية و15 برونزية) حيث توج محمد القايد بذهبيتي 100 متر و800 متر، كما حققت عائشة الخالدي ذهبيتين في الرمح والقرص، ونالت موزة الزيودي ذهبية رفعات القوة، وحصدت نورة الكتبي ذهبية الصولجان وبرونزية القرص، ونالت عائشة الشامسي ذهبية البوتشيا، وحصد سعيد الضنحاني ذهبية الرمح وبرونزية الجلة، وحصدت مريم المطروشي ذهبية القرص وفضية الرمح، بينما نالت مريم الزيودي ذهبية الرمح وفضية القرص، وتوج محمد الكعبي بذهبية القرص.

وحققت هيفاء راشد النقبي فضية رفعات القوى وظفر أحمد نواد بفضيتي 100 متر و800 متر، كما نال بدر الحوسني فضيتين في سباق 100متر و200 متر، وتوج أحمد الجزيري بفضية البوتشيا وعبدالله المسباحي في الرمح وراشد الزيودي فضية الرمح وبرونزية الجلة، وحققت سهام الرشيدي فضية القرص وبرونزية الرمح، ونال أسامة عبدالحميد البلوشي فضية رفعات القوة، ونالت ذكرة الكعبي فضية الصولجان، وتوج عادل شامبيه بفضية رفعات القوة ورئيسة الفلاسي بفضية البوتشيا وأحمد الحوسني بفضية الجلة وبرونزية الرمح، ونالت سارة السناني برونزية الرمح، وحصلت ثريا الزعابي على برونزيتين في الرمح القرص، وحصل سيف الزعابي على برونزية في رفعات القوة، ونال زياد الحارثي برونزية الجلة ونال خالد مراشدة برونزية البوتشيا وعبدالله الغافري برونزية سباق 800 متر، بينما حقق عبدالعزيز الشكليلي برونزية الجلة.

وأعرب عبدالله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات،عن سعادته بالإنجازات التي حققها أبطالنا خاصة على مستوى اللاعبين الشباب،مشيراً إلى أن أصحاب الهمم عودونا دائماً على الوصول إلى منصات التتويج في المحافل القارية والدولية،وما حققوه في الأردن ليس غريباً على هذه الفئة.

واعتبر بطلنا الأولمبي محمد القايد أن البطولة مرحلة من المراحل التحضيرية الهامة قبيل «اليابان 2020»، مبيناً أن مثل هذه المشاركات يستطيع اللاعب أن يختبر فيها نفسه جيداً لأن هذه الألعاب تفتح المجال للاعبين الصغار في الاحتكاك.

وأعرب عادل شامبيه لاعب منتخب رفعات القوة عن سعادته الكبيرة بالحصول على الميدالية الفضية، وقال: «الفوز جاء بعد جهد كبير وصبر كثير ومعاناة في البطولات السابقة مما يزيد من مسؤوليتي للمحافظة عليه ويجعلني أجتهد كثيراً لتحقيق الأفضل وسيكون الموعد في بطولة فزاع الدولية».