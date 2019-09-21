شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي» سلبي في بر دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهى «ديربي بر دبي» بين النصر وضيفه الوصل بالتعادل السلبي 0-0 أمس، في ختام الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.

وشهد ختام الجولة مفاجأة كبيرة بعدما نجح الفجيرة في الفوز على الوحدة بهدف عبدالله صالح.

ويعد فوز «الذئاب» على «العنابي» من أبرز أحداث جولة الافتتاح، في حين احتاج العين إلى تسديدة مدافعه سعيد جمعة في الدقيقة 96 لقيادته للفوز على الاتحاد كلباء بصعوبة بالغة 3-2.

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