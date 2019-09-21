84 قارباً تخوض تحدي الشراعية 43 قدماً في دبي اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد شواطئ دانة الدنيا دبي، ظهر اليوم، تظاهرة رياضية بحرية تراثية، مع انطلاق منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الثانية)، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية للموسم الرياضي البحري 2019-2020.

ويجمع السباق الكبير اليوم 84 قارباً ستبحر من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، وبالقرب من جزيرة نخلة جميرا وفندق برج العرب، لمسافة تزيد على 10 أميال بحرية؛ حيث ستصطف جميعها في خط البداية، في انتظار رفع العلم الأخضر، إيذاناً بالانطلاقة.

وقال هزيم محمد القمزي، مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن اللجنة المنظمة أكملت كافة التجهيزات بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع)، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي للإعلام، ومؤسسة أبوظبي للإعلام، ومجموعة نخيل البحرية، وسلطة مدينة دبي الملاحية. وأوضح هزيم القمزي أن البرنامج الزمني للسباق سيبدأ اليوم مبكراً، من خلال التقاء القوارب المشاركة في نقطة التجمع الأولى «عالي» جزيرة نخلة جميرا، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، ثم تتوجه المحامل بعدها إلى خط البداية، والذي سيتم تحديده من قبل اللجنة المنظمة، استعداداً لبدء السباق في موعده من الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

وأكد مدير إدارة السباقات،إن اللجنة المنظمة ظلت تراقب كافة التقارير الخاصة بحالة البحر، عبر تقارير المركز الوطني للأرصاد، مشيراً إلى أن النشرة مبشرة مما يمهد إلى إنجاح السباق، ويبقى فقط تعاون المشاركين مع اللجنة المنظمة خلال مراحل السباق، خاصة في وجود عدد كبير من القوارب تجاوز عدده 80 محملاً.