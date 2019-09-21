شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الفرس في المغرب 15 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود معرض الفرس بالمملكة المغربية، ليجدد موعده كأحد أكبر المعارض الدولية المخصصة للفروسية وصناعاتها وفنونها. المعرض يحمل شعار «الفرس في المنظومات البيئية المغربية»، ويقام في الفترة الممتدة ما بين 15 و20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بمركز المعارض محمد السادس. وتعتبر دولة الإمارات إحدى أبرز الدول العربية المشاركة في المعرض منذ سنوات، كما تعد جائزة منصور بن زايد للتصوير الضوئي إحدى أهم الفعاليات الفنية التي تجدد على عاتقها تشجيع المصورين العرب في تناول الفروسية والخيل العربي بصفة خاصة.

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