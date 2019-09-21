كأس العالم للرجبي ينطلق في اليابان برعاية طيران الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاونت طيران الإمارات، الشريك الرسمي العالمي لكأس العالم للرجبي RWC 2019، مع حكم الرجبي الويلزي الشهير نايجل أوينز، لإطلاق حملة تثقيفية توضح الممارسات الخاطئة والسلوك السليم أثناء السفر جواً.

وتتضمن حملة «دليل طيران الإمارات لآداب السفر إلى كأس العالم للرجبي 2019»، سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة والخفيفة والرائعة، يظهر فيها الحكم نايجل أوينز، المعروف بطريقته الفريدة في التحدث إلى لاعبي الرجبي على أرض الملعب، وهو يطلق صافرته معترضاً على سلوك غير محبب للمسافرين، وتم أمس إصدار أول مقطع فيديو على العديد من المنصات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي وذلك بالتزامن مع انطلاق البطولة.

وتقام بطولة كأس العالم للرجبي، التي تتنافس فيها 20 دولة على كأس ويب إليس، مرة كل أربع سنوات، وسوف تجري منافسات البطولة الحالية في 12 موقعاً في جميع أنحاء اليابان، اعتباراً من اليوم وحتى 2 نوفمبر 2019، وتعد بطولة كأس العالم للرجبي ثالث أكبر حدث رياضي عالمي بعد الألعاب الأولمبية الصيفية وبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات، لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «نعمل من خلال حملات الشراكة دائماً على إيجاد وسائل مبتكرة وجديدة لربط شغف الناس بالرياضة والسفر، وقد ركزنا في هذه البطولة على دور الحكم في مباراة الرجبي، وطبقناه بصورة طريفة ومحببة على بعض التجارب التي قد يواجهها الناس أثناء السفر، بينما نؤكد في الوقت ذاته على وعد علامتنا التجارية بالسفر بتميز دائم من خلال التوعية بقواعد السلوك الجيد في السفر».