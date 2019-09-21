تايكواندو الشارقة يشارك في بطولة ألبانيا المفتوحة G1



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت بعثة فريق التايكواندو بنادي الشارقة الرياضي الدولة عبر مطار دبي الدولي للمشاركة في بطولة ألبانيا المفتوحة للتايكواندو G1 التي تقام بالعاصمة تيرانا في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويقود البعثة راشد رمضان إداري الفريق، وعبدالله حاتم المدير الفني، وتضم ثمانية لاعبين يمثلون فئات الناشئين والشباب والرجال وهم: سلطان صلاح، عبدالله غلوم، حسن شبر، عبدالله محمد عبدالله، علي محمد علي، عمر خالد، عمر ياسر، فهد فتحي.

ويتطلع بطل ثنائية الدوري العام وكأس رئيس الدولة للتايكواندو في الموسم الماضي لتقديم نفسه بالصورة التي ظل يظهر بها في مشاركاته الخارجية، والتي أصاب فيها النجاح، وحصل على عدد من الميداليات الدولية.

وأوضح المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، أن مشاركة فرق الألعاب الفردية في البطولات الخارجية تعد جزءاً من البرنامج الذي يسير عليه النادي، بإرسال فرقه للمنافسة في بطولات قوية ومصنفة وذات مستويات عالية، مشيراً إلى أن إدارة الألعاب الفردية ومن خلفها مجلس الإدارة يدعمان هذه المشاركات التي تصب في مصلحة الفريق، لتجويد الأداء، والتعرف إلى أحدث التكتيكات في اللعبة. ولفت إلى أن فريق التايكواندو من الفرق المميزة والتي ظلت تقدم مستويات ثابتة، وتسيدت الساحة، وفازت بكل البطولات المطروحة، مشيداً بالعمل الكبير الذي يتم بالفريق.