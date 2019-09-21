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تعادل مخيب بين أوساسونا وبيتيس في الدوري الإسباني

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اسماء السيد - تعادل أوساسونا العائد حديثا إلى دوري الأضواء مع ضيفه ريال بيتيس صفر-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة من لكرة القدم.

وواصل أوساسونا سلسلة تعادلاته المخيبة ورفعها إلى أربع متتالية مقابل فوز وحيد على مضيفه ليغانيس 1-صفر في المرحلة الأولى، فيما سقط ريال بيتيس في فخ التعادل للمرة الثانية تواليا بعد خسارتين وفوز.

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وتستكمل المرحلة السبت بمباريات فياريال مع بلد الوليد، وليفانتي مع إيبار، وأتلتيكو مدريد مع سلتا فيغو، وغرناطة مع .

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات خيتافي مع ريال مايوركا، وإسبانيول مع ريال سوسييداد، وفالنسيا مع ليغانيس، وأتلتيك بلباو مع ألافيس، وإشبيلية مع .

ملخص المباراة:

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