تعادل مخيب بين أوساسونا وبيتيس في الدوري الإسباني

اسماء السيد - تعادل أوساسونا العائد حديثا إلى دوري الأضواء مع ضيفه ريال بيتيس صفر-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وواصل أوساسونا سلسلة تعادلاته المخيبة ورفعها إلى أربع متتالية مقابل فوز وحيد على مضيفه ليغانيس 1-صفر في المرحلة الأولى، فيما سقط ريال بيتيس في فخ التعادل للمرة الثانية تواليا بعد خسارتين وفوز.
وتستكمل المرحلة السبت بمباريات فياريال مع بلد الوليد، وليفانتي مع إيبار، وأتلتيكو مدريد مع سلتا فيغو، وغرناطة مع برشلونة.
وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات خيتافي مع ريال مايوركا، وإسبانيول مع ريال سوسييداد، وفالنسيا مع ليغانيس، وأتلتيك بلباو مع ألافيس، وإشبيلية مع ريال مدريد.
ملخص المباراة:
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