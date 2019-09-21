كالياري يواصل صحوته في الدوري الإيطالي









اسماء السيد - واصل كالياري صحوته بفوزه الثمين على ضيفه جنوى 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتظر كالياري حتى الدقيقة 46 لافتتاح التسجيل عبر جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، لكن جنوى نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 83 عبر مهاجمه العاجي كريستيان كوامي في الدقيقة 83.

ولم تدم فرحة الضيوف سوى دقيقة واحدة حيث تقدم أصحاب الأرض بفضل النيران الصديقة عندما سجل المدافع الكولومبي كريستيان زاباتا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يطمئن البرازيلي جواو بدرو غالفاو جماهير كالياري بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87.

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وهو الفوز الثاني تواليا لكالياري بعد هزيمتين متتاليتين فرفع رصيده إلى ست نقاط وصعد إلى المركز الخامس مؤقتا، فيما مني جنوى بخسارته الثانية تواليا وتراجع إلى المركز الثاني عشر مؤقتا برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات اودينيزي مع بريشيا، ويوفنتوس مع فيرونا، وميلان مع انتر ميلان، على أن تختتم الأحد بلقاءات ساسوولو مع سبال، وسمبدوريا مع تورينو، وليتشي مع نابولي، وبولونيا مع روما، واتالانتا مع فيورنتينا، ولاتسيو مع بارما.

ملخص المباراة: