بورنموث يلحق بمانشستر سيتي إلى المركز الثاني مؤقتا

اسماء السيد - لحق بورنموث مؤقتا بمانشستر سيتي إلى المركز الثاني بفوزه الثمين على مضيفه ساوثمبتون 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وضرب بورنموث بقوة في الشوط الأول وحسمه بثنائية تناوب على تسجيلها الهولندي ناثان أكي (10) والويلزي هاري ويلسون (35).
وأعاد جيمس وورد ساوثمبتون إلى أجواء المباراة بتقليصه الفارق مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء (53)، لتحتدم المنافسة بين الفريقين قبل أن يوجه كالون ويلسون الضربة القاضية لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وهو الفوز الأول لبورنموث على ساوثمبتون على أرض الأخير في 16 مباراة.
كما هو الفوز الثالث لبورنموث هذا الموسم فرفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي الذي يستضيف واتفورد السبت، فيما مني ساوثمبتون بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 7 نقاط.
ملخص المباراة:
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