ستراسبورغ يحقق فوزه الأول في الدوري الفرنسي على حساب نانت









اسماء السيد - حقق ستراسبورغ فوزه الاول هذا الموسم وكان على حساب ضيفه نانت 2-1 في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وحرمه من الصدارة لو مؤقتا.

وكان نانت البادئ بالتسجيل بفضل مهاجمه المالي خليفة كوليبالي (28)، إلا أن ستراسبوغ رد بهدفين عبر ديميتري لينار (66) ولودوفيك أجورك (88 من ركلة جزاء).

وفشل نانت في تحقيق فوزه الرابع تواليا بعد بداية متعثرة (تعادل وخسارة)، واهدر لاعبو المدرب كريستيان غوركوف فرصة تصدر الدوري لو موقتا ليتجمد رصيدهم عند 10 نقاط في المركز الرابع.

وكان غوركوف تسلم مهمة تدريب نانت قبيل انطلاق الموسم الجديد بدلا من الفرنسي-البوسني وحيد خليلودزيتش المستقيل من مهامه لتدريب المنتخب المغربي.

والحق ستراسبورغ بفريق نانت خسارته الثالثة فقط في مبارياته الـ 14 الاخيرة في الدوري، حيث حقق الاخير 8 انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم.

في المقابل رفع ستراسبورغ الذي حقق فوزه الاول في الدوري بعد 3 تعادلات وهزيمتين، رصيده الى 6 نقاط وصعد الى المركز الثالث عشر الموقت.

Advertisements

وافتتح نانت التسجيل بعدما استفاد من خطأ دفاعي تسبب به كيني لالا الذي انحنى لكرة عرضية مرت من فوقه، فسددها كوليبالي بيسراه قوية في شباك الحارس البلجيكي ماتز سلس (28).

ورفع كوليبالي رصيده إلى 9 أهداف في المباريات الـ 15 الاخيرة في "ليغ1".

وأدرك المضيف التعادل عبر البديل لينار الذي سدد كرة قوية من الجهة اليسرى داخل مرمى الحارس ألبان لافون المعار من نادي فيورنتينا الإيطالي (66).

وخطف ستراسبورغ هدف النقاط الثلاث بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء تسبب بها عمران لوزا اثر عرقلته لاعب الوسط من هايتي جان-ريسنر بيليغراد، ترجمها أجورك بنجاح (89).

وتستكمل المرحلة السبت فيلعب مرسيليا مع مونبلييه، ومتز مع اميان، وبوردو مع بريست، ونيس مع ديجون، ونيم مع تولوز، ورينس مع موناكو.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات ليل وصيف بطل الموسم الماضي والخامس حاليا مع ضيفه رين الثاني، وليون مع باريس سان جرمان المتصدر، ورأنجيه مع سانت إتيان.

ملخص المباراة: