الرفاع يخطف تعادلا ثمينا من أولمبيك أسفي في بطولة الأندية العربية









اسماء السيد - خطف الرفاع البحريني تعادلا ثمينا من مضيفه أولمبيك آسفي المغربي 1-1 الجمعة على ملعب المسيرة الخضراء في آسفي (جنوب) في ذهاب الدور الـ32 من بطولة الأندية العربية في كرة القدم.

وبكر الفريق المسفيوي بالتسجيل وتحديدا الدقيقة الثانية عبر مهاجمه العاجي كوفي بوا بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها عبد الصمد زاوي وأسكنها على يمين الحارس سيد شبر سيد علوي (2)، وأدرك الرفاع التعادل مستغلا خطأ المدافع مراد الناجي الذي حاول إبعاد كرة عرضية لرضا السيد عيسى وتابعها بالخطأ في مرمى فريقه (73).

ويلتقي الفريقان إيابا في المنامة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وجاءت المباراة قوية وسريعة وخاصة من قبل أصحاب الأرض الذين فرضوا السيطرة في وسط الملعب، وخطفوا هدفا مبكر وسط غفلة مدافعي الرفاع وغياب التركيز (2).

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وحاول الرفاع العودة في المباراة لكنه لم يكن قادرا على اختراق منطقة العمق لدى أولمبيك آسفي الذي أغلق جميع المنافذ وراقب مفاتيح اللعب خاصة أخطر لاعبي الرفاع كميل الأسود.

وكاد صاحب الأرض أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة لحمزة خابا من خارج المنطقة بين يدي الحارس سيد (36)، ورد موسى هارون بتسديدة فوق العارضة (40).

وواصل الفريق المغربي أفضليته في الشوط الثاني وخلق العديد من الفرص لم يترجمها إلى أهداف، قبل أن يتحسن أداء الضيوف بدخول المهاجم الغيني الحسن كيتا وتمكنوا من إدراك التعادل بعد تمريرات متبادلة بين الليبي محمد صولة وكميل الأسود وانطلاقة من الظهير الأيمن سيد رضا عيسى الذي مرر كرة عرضية تابعها المدافع الناجي بالخطأ داخل مرمى فريقه (73).

ملخص المباراة: