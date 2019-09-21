نقد لكم متابعينا الكرام توقيت مباراة برشلونة اليوم ضد غرناطة السبت 21-9-2019 والقنوات الناقلة لها، يواجه نادي برشلونة نادي غرناطة في الجولة الخامسة من مباريات الدوري الأسباني، حيث يدخل النادي الكتلوني المباراة طمعاً في تحقيق الثلاث نقاط لتحسين مركزة في جدول الترتيب، حيث يحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 7 نقاط من 4 مباريات لعبها، بينما يقع نادي غرناطة في المركز الخامس بنفس الرصيد ونفس عدد المباريات

المباراة التاريخ التوقيت ملعب المباراة برشلونة x غرناطة 21-9-2019 21:00 بتوقيت القاهرة ملعب لوس كارمينيس

توقيت مباراة برشلونة اليوم ضد غرناطة السبت 21-9-2019 والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة برشلونة اليوم السبت 21 سبتمبر 2019 الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والتي توافق الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، يدخل برشلونة المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لذلك من المؤكد أن النادي الكتلوني سيضغط من بداية اللقاء بكل أوراقة الهجومية، الجدير بالذكر أن نادي برشلونة فاز في اَخر 6 لقاءات لعبها أمام غرناطة، كل تمنياتنا بالتوفيق للفريقين.

تشكيل برشلونة المتوقع للمباراة