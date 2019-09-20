شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: ليفربول أقوى خصم واجهته في مسيرتي والان مع التفاصيل

أكد بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن نادي ليفربول هو أصعب نادي واجهه طوال مسيرته التدريبية.

تصريحات جوارديولا بشأن مواجهة ليفربول

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: " ليفربول هو أقوى خصم واجهته في مسيرتي التدريبية".

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وأضاف: "لقد قلت ذلك عندما كنا في المقدمة، وعندما كانوا في المقدمة ، وعندما فزنا، وقلت ذلك عندما نخسر ، لقد قلت عدة مرات لأن لديهم كل شيء على الإطلاق، في التمركز، في الهجوم المضاد ، الكرات الثابته، أنفيلد ، لكن هذا هو التحدي الذي نواجهه".

ترتيب مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها الفريقين حتى الآن في الدوري.