شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتعرض لهزيمته الأولى بالدوري السعودي على يد الحزم والان مع التفاصيل

استطاع نادي الحزم أن يفوز على نظيره نادب النصر بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.

ملخص الشوط الأول بين النصر والحزم

بدأ الشوط الأول بهدف مبكر من نادي الحزم في الدقيقة 14 عن طريق كارلوس ستراندبيرج وسط سيطرة كبيرة من لاعبي النصر ولكنهم عجزوا عن خطف هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي الحزم بهدف نظيف.

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ملخص الشوط الثاني بين الحزم والنصر بالدوري السعودي

وبدأ الشوط الثاني وظل نادي النصر هو الأكثر سيطرة وخطورة على مرمة الحزم ولكن عجزوا عن تسجيل أي أهداف وسط دفاع قوي من لاعبي الحزم لينتهي اللقاء بفوز الحزم بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة يصل رصيد الحزم إلى 4 نقاط ليتواجد في المركز الثالث عشر من ترتيب الدوري السعودي بينما يقف رصيد النصر عند 7 نقاط في المركز الثالث.