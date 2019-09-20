الامارات | الأهلي بطل السوبر المصري.. وموقف غريب من “الزمالك”

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بطل السوبر المصري.. وموقف غريب من “الزمالك” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق الأهلى ببطولة السوبر المصرى للمرة الـ11 فى تاريخه بعد فوزه بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جرت في استاد برج العرب بالإسكندرية. سجل أهداف الأحمر أجاى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48 ، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتىّ جزاء فى الدقيقتين 64 و80. وعقب المباراة رفض لاعبو الزمالك استلام ميداليات المركز الثاني، وتوجه لاعبي القلعة البيضاء إلى غرف خلع الملابس مباشرة رافضين الاستمرار خلال حفل تسليم الميداليات والكأس للقلعة الحمراء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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