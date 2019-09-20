الامارات | “ديربي دبي” بين النصر والوصل سلبياَ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى “ديربي دبي” بين فريقا النصر والوصل بالتعادل السلبي بين الفريقين في ختام الجولة الأولى من بطولة دوري الخليج العربي في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد آل مكتوم بنادي النصر وسط حضور جماهيري مميز خاصة من جمهور الوصل، ليحصد كلا الفريقين نقطة مرضية للمدربين في بداية مشوار الفريقين بالبطولة وظهور فني متوسط حيث سيطر الوصل على الشوط الأول ولم ينجح في استغلال أفضليته، ونجح مدرب النصر كايو، في تحويل كفة المباراة لصالح النصر في الشوط الثاني وكاد أن يحرز هدف الفوز بالدقيقة 95 بهدف ألغاه “الفار”. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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