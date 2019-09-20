شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يهنئ الأهلي بالتتويج بكأس السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التهنئة إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمناسبة تتويجه ببطولة السوبر المحلي للمرة الـ11 في تاريخه، بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الأهلي بطل كأس السوبر المصري فاز 3-2 على الزمالك بعد مباراة مثيرة كاد الأبيض يعود فيها بالنتيجة في الشوط الثاني بعد هدفين متتاليين وتراجع الأهلي للحفاظ على النتيجة، ألف مبروك للشياطين الحمر السوبر رقم 11».