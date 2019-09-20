شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك ينعيان الطفل الزملكاوي «أدهم» الذي توفي قبل السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والحساب الرسمي للنادي الزمالك على «فيس بوك»، التعازي في وفاة الطفل أدهم، الذي توفي إثر حادث أليم تعرض له أثناء التوجه إلى استاد الجيش ببرج العرب، لمشاهدة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

وكتب الحساب الرسمي للأهلي: «الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية وأعضاء وجماهير الاهلي يتقدمون بخالص التعازي لأسرة مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم إثر حادث أليم تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان (إنا لله وإنا إليه راجعون)».

بينما كتب حساب الزمالك: «يتقدم نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الطفل أدهم الكيكي الذي توفي إثر حادث أليم أثناء التوجه لملعب برج العرب لحضور مباراة السوبر، راجين المَولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، والشفاء العاجل لباقي أفراد أسرته المصابين».