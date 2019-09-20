شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز بالسوبر.. «فايلر» ينضم لقائمة من 5 مدربين في تاريخ الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة الـ11 في تاريخه بعد الفوز على نظيره نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

دخل الأهلي مواجهة الزمالك تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، والطامح لتحقيق أولى بطولاته مع النادي الأهلي والحصول على لقب السوبر.

وحقق «فايلر» انطلاقة مثالية في مشواره التدريبي مع الأهلي ومن ثم انضم لقائمة المدربين الأهلاوية الذين قادوا الفريق لتحقيق لقب السوبر المصري والتي تضم 5 مدربين والتي جاءت على النحو التالي:

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1- البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي والذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالسوبر المحلي بواقع 4 ألقاب أعوام ( 2005، 2006، 2007، 2008).

2- حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي والذي نجح في تحقيق 3 ألقاب سوبر أعوام (2010، 2012، 2017).

3- البرتغالي توني أوليفييرا والذي قاد الأهلي لتحقيق أول لقب سوبر عام 2003.

4- الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق والذي قاد الأهلي لتحقيق لقب السوبر عام 2014 .

5- عبدالعزيز عبدالشافي المدير الفني الأسبق للأهلي والذي قاد الفريق لتحقيق لقب السوبر في عام 2015.