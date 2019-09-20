شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام في ثنائية «أجايي» بالزمالك.. «أول أجنبي يسجل في قمة السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لقب السوبر المصري لعام 2018 عقب انتصاره على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على لقب البطولة بملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ونجح النيجيري جونيور أجايي في تسجيل هدفين خلال ثلاثية الأهلي، ليحقق بهذه الثنائية العديد من الأرقام المميزة، نرصدها في التقرير التالي:

أولا: معادلة رقم «السعيد»

أجايي بات ثاني لاعب في تاريخ السوبر المصري يسجل هدفين في مباراة واحدة على كأس المسابقة، حيث سبقه عبدالله السعيد في تسجيل ثنائية للأهلي في الزمالك في عام 2015، قبل أن ينضم مدافع الزمالك محمود علاء للثنائي سالف الذكر بتسجيل هدفي الفريق الأبيض من ركلتي جزاء في لقاء الليلة أيضاً.

ثانياً: أول أجنبي يسجل في قمة السوبر

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بات جونيور أجايي هو أول لاعب أجنبي يسجل في قمة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك، فلم يفلح أي لاعب أجنبي خلال 5 مباريات لقمة السوبر من قبل في هز الشباك.

ثالثاً: رباعية في شباك الزمالك

رفع أجايي رصيده من الأهداف في مباريات القمة أمام الزمالك للرقم 4 عقب ثنائية الليلة، فسجل من قبل هدفين في شباك الفريق الأبيض بمباراتي الدوري موسم 2016-2017 بواقع هدف في الدور الأول واّخر في الثاني، ليبقى على بعد خطوة من الأنجولي أمادو فلافيو صاحب الأهداف الخمسة في تاريخ مباريات القمة بشكل عام.

رابعاً: أسرع هدف في قمة السوبر

سجل جونيور أجايي أسرع هدف في تاريخ قمة السوبر بين الأهلي والزمالك على لقب المسابقة، وذلك بعد 20 دقيقة من عمر انطلاق المباراة، متفوقاً على عمر جابر نجم الزمالك السابق الذي سجل في الدقيقة 25 في الشباك الحمراء بقمة سوبر 2015.

خامساً: الأجنبي الثاني المسجل في تاريخ السوبر

لم يكن جونيور أجايي هو أول لاعب أجنبي يسجل في قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك فحسب، بل أصبح ثاني أجنبي يسجل في تاريخ السوبر المحلي بشكل عام، فلم يسبقه سوى المغربي وليد أزارو بهدفه في شباك المصري بسوبر 2017.