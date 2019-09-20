شكرا لقرائتكم خبر عن الحزم يخطف النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

منحت تقنية (الفار) فريق الحزم أول انتصار في الدوري وجاء على حساب حامل اللقب فريق النصر بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (الجمعة) على استاد الملك فهد الدولي ضمن الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبذلك يصل الحزم للنقطة الرابعة ويحتل المركز الثالث عشر مؤقتاً فيما تراجع النصر للمركز الثالث برصيده السابق سبع نقاط.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة 14 بعد أن كسر مصيدة التسلل وانفرد بالحارس الأسترالي ليضعها في المرمى النصراوي، ولكن الحكم النرويجي احتسب تسللا على اللاعب، وبعد العودة لتقنية الفيديو (الفار)، عاد ليحتسبها هدفاً حزماوياً.

في السياق ذاته، حقق فريقا العدالة والوحدة انتصارهما الثاني وجاءا على حساب أبها والفيحاء على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تمكن فريق العدالة من تجاوز أبها بهدفين لهدف، فيما انتصر الوحدة على الفيحاء بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاءين اللذين أقيما ضمن الجولة الرابعة للدوري.