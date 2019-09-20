شكرا لقرائتكم الأهلي والزمالك .. شاهد احتفال الشحات وفتحي مع أطفالهم بـ كأس السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
سجل أهداف الأحمر أجاى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48 ، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتىّ جزاء فى الدقيقتين 64 و80.
بدأ الأهلى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجاي.. أما البدلاء :- شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا – وليد سليمان – صلاح محسن - صلاح محسن.
بينما خاض الزمالك بتشكيل يضم محمد عواد فى حراسة المرمى، وخط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى ، وخط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما، وخط الهجوم: أشرف بن شرقى.
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