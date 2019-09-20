شكرا لقرائتكم الأهلي والزمالك .. شاهد احتفال الشحات وفتحي مع أطفالهم بـ كأس السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل أحمد فتحي لاعب الاهلي ، مع زميله حسين الشحات وأبنائه ، بعد تتويج المارد الأحمر ببطولة السوبر المصرى للمرة الـ11 فى تاريخه بعد فوزه علي الزمالك بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جرت اليوم على ستاد برج العرب.

سجل أهداف الأحمر أجاى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48 ، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتىّ جزاء فى الدقيقتين 64 و80.

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بدأ الأهلى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجاي.. أما البدلاء :- شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا – وليد سليمان – صلاح محسن - صلاح محسن.

بينما خاض الزمالك بتشكيل يضم محمد عواد فى حراسة المرمى، وخط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى ، وخط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما، وخط الهجوم: أشرف بن شرقى.