شكرا لقرائتكم رمضان صبحى عن فوز الأهلي بالسوبر المصري : "ابنى وشه حلو عليا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلي، سعادته بالتتويج ببطولة السوبر المصرى للمرة الـ11 فى تاريخه بعد فوز الفريق الأحمر بنتيجة 3-2 على الزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد برج العرب، سجل أهداف الأحمر أجاى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48 ، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتىّ جزاء فى الدقيقتين 64 و80.

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وقال رمضان صبحى فى تصريحات صحفية عقب المباراة:"ابنى وشه حلو عليا، هنفرح النهاردة فقط لإن دا الأهلى وسنستعد بعد ذلك لمباراة قوية نرتبط بها يوم الإثنين القادم مع سموحة فهو فريق قوى ويمتلك جهاز قوى وسنستعد له جيدا".

وعلق رمضان صبحى عن استمراره مع الأهلى بشكل نهائى من عدمه بعد تجديد إعارته لموسم من هيدرسفيلد الإنجليزى قائلا:"أنا دائمًا تحت أمر النادى الأهلى"، مختتما حديثه إن لاعبى فريقه قدموا أداء رجولى فى مباراة الزمالك استحقوا عليه التتويج بكأس السوبر.