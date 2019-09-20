شكرا لقرائتكم ابنة الخطيب بعد التتويج بالسوبر : "إلى عديمى المبادئ البطولة مبدأ الأهلي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علقت نور ابنة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى على تتويج الأحمر بالسوبر ، فى المباراة الى انتهت بفوزه على الزمالك بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جرت أقيمت بينهما اليوم الجمعة.

وكتب نور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :" الحمد لله...الي عديمي المبادئ، البطولة مبدأ الأهلي ".

سجل أهداف الأحمر أجاى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48 ، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتىّ جزاء فى الدقيقتين 64 و80.

وتوج الأهلى بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

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ويُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.