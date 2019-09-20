شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ :ربنا إدانا كل البطولات المحلية وخد مننا الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه استحق الفوز علي الزمالك بجدارة والتتويج ببطولة السوبر ، مشيراً إلي أن اللاعبين أهدروا تحقيق فوز كبير خاصة في الشوط الأول .

وحقق الأهلي لقب بطولة كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما علي استاد برج العرب .

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي ": "نحترم لاعبي وجماهير الزمالك، وربنا إدانا كل البطولات المحلية وخد مننا الكأس".

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وأضاف عبد الحفيظ ، شهدنا مباراة كبيرة بين بطل الدوري والكأس ، موضحاُ أنه من الطبيعي أن نتراجع في بعض فتراتها، في الشوط الأول أضعنا فرصًا وكان بالإمكان أن نحرز 4 أهداف.

وتابع ، الشد بين الطرفين وضع طبيعي لأنها مباراة كبيرة بين قطبي الكرة المصرية، مؤكداً أن الزمالك انسحب ولم يستلم الميداليات بدون أن يحدث أي شيء من طرفنا.

وواصل: "لكن حظنا كان سيئًا بسبب الإصابات في خط الدفاع والغيابات، والزمالك استغل هذه الثغرة، ولكن نحن استطعنا أن نحقق اللقب ومبروك للجميع".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته : "محمود متولي لن يلحق بالمباراة المُقبلة، ورامي ربيعة قريب من العودة وسعد سمير أيضًا، ومن الممكن أن يشارك جيرالدو في مباراة سموحة".