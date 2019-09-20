شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ :ربنا إدانا كل البطولات المحلية وخد مننا الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحقق الأهلي لقب بطولة كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما علي استاد برج العرب .
وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي ": "نحترم لاعبي وجماهير الزمالك، وربنا إدانا كل البطولات المحلية وخد مننا الكأس".
وأضاف عبد الحفيظ ، شهدنا مباراة كبيرة بين بطل الدوري والكأس ، موضحاُ أنه من الطبيعي أن نتراجع في بعض فتراتها، في الشوط الأول أضعنا فرصًا وكان بالإمكان أن نحرز 4 أهداف.
وتابع ، الشد بين الطرفين وضع طبيعي لأنها مباراة كبيرة بين قطبي الكرة المصرية، مؤكداً أن الزمالك انسحب ولم يستلم الميداليات بدون أن يحدث أي شيء من طرفنا.
وواصل: "لكن حظنا كان سيئًا بسبب الإصابات في خط الدفاع والغيابات، والزمالك استغل هذه الثغرة، ولكن نحن استطعنا أن نحقق اللقب ومبروك للجميع".
واختتم عبد الحفيظ تصريحاته : "محمود متولي لن يلحق بالمباراة المُقبلة، ورامي ربيعة قريب من العودة وسعد سمير أيضًا، ومن الممكن أن يشارك جيرالدو في مباراة سموحة".
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