شكرا لقرائتكم شاهد توافد جماهير الأهلي لمقر النادي للاحتفال بكأس السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توافدت جماهير الأهلى على مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، عقب الفوز بمباراة السوبر على حساب الزمالك بنتيجة 3-2، وحرصت الجماهير على الاحتفال أمام بوابات النادى والهتاف للاعبين والجهاز الفنى. وتوج النادى الأهلي ببطولة السوبر المصري للمرة الـ11 فى تاريخه، وسجل أهداف الأحمر أجاى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48 ، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتىّ جزاء فى الدقيقتين 64 و80. بدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجاي.. أما البدلاء :- شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا – وليد سليمان – صلاح محسن - صلاح محسن. Advertisements بينما خاض الزمالك بتشكيل يضم محمد عواد فى حراسة المرمى، وخط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى ، وخط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما، وخط الهجوم: أشرف بن شرقى. وتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل وعبد الله جمعة ومحمود الونش ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور وخالد بوطيب ومصطفى محمد.

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