شكرا لقرائتكم الزمالك ينعي وفاة الطفل آدم الكيكى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم نادى الزمالك بالعزاء لأسرة الطفل آدم الكيكى الذى توفى اليوم أثر حادث أليم قبل مباراة السوبر أمام الأهلى.

ونشر الزمالك البيان عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة عبر شبكة الإنترنت.

وجاء بيان نادى الزمالك كالتالي..

يتقدم نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الطفل آدم الكيكي الذي توفي إثر حادث أليم أثناء التوجه لملعب برج العرب لحضور مباراة السوبر، راجيين من المَولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، والشفاء العاجل لباقي أفراد أسرته المصابين.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر المصري



فاز الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بلقب السوبر المصرى أثر تغلبه بثلاثة أهداف لهدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب استاد برج العرب وسط عدد جماهيرى تجاوز 10 اللآف مشجع.

نجح النادى تسجيل البطولة الثانية له هذا الموسم عقب الفوز ببطولة الدورى المصرى بينما فرط الزمالك الذى دخل المباراة أكثر جاهزية فى تحقيق اللقب الثالث له هذه الموسم.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر المصري

تسلم النادى الأهلى ميدالية وكأس السوبر المصرى من عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة عقب انتهاء مباراة الزمالك اليوم ببرج العرب.

الزمالك يرفض استلام ميداليات مباراة السوبر المصرى



رفض لاعبو الزمالك استلام ميداليات مباراة السوبر المصرى ودخل اللاعبون الى غرفة خلع الملابس رفضاً منهم للخسارة التى تلقاها الفريق أمام الأهلي.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر المصري

وأعلن الجهازين الفنيين لفريقى الأهلى والزمالك تشكيلة مباراة السوبر المصرى.

وجاء تشكيل الأهلى وفقاً لما أعلنه رينيه فايلر المدير الفنى للفريق كالتالى:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : على معلول ، ياسر إبراهيم ، محمود متولى ، أحمد فتحي

خط الوسط : عمرو السولية ، حمدى فتحي ، محمد مجدى قفشة ، رمضان صبحي ، حسين الشحات

خط الهجوم : اجايي

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

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حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

ويجلس على الدكة : شريف إكرامى ، محمد هانى ، وليد سليمان ،حسام عاشور ،جيرالدو، صلاح محسن، مروان محسن.

ظهر الأهلى أكثر جديدة خلال الشوط الأول من المباراة واهدر لاعبوه العديد من الفرص أمام مرمى عواد بعدما سجل العديد منهم وعلى رأسهم محمد مجدى قفشة وعمرو السولية.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر المصري



وشهد الشوط اشتباك الثنائى شيكابالا وأحمد فتحي قبل تدخل اللاعبين لحسم المشكلة بعد سقوط محمود متولى على الأرض مصابا خلال هجمة للزمالك على مرمى الأهلى.

أنقذ محمد عواد هدف التقدم من تحت أقدام محمد مجدى قفشة الذى تلقى عرضية أحمد فتحي بعدها بدقيقة استطاع جونيور أجايى أن يسجل الهدف الأول فى المباراة فى الدقيقة 20 من عمر المباراة.

بدأت مباراة الأهلى والزمالك هجومى نارى ومتبادل بين الفريقين بسبب رغبة المدربين فى حسم اللقاء مبكرا بتسجيل هدف.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر المصري



وتقاسم الفريقين أيضاً أخطاء الحراس حيث وقع محمد الشناوى فى خطأ كاد أن يسجل منه أشرف بن شرقى الهدف الأول فى الدقيقة السابعة، ومحمد عواد الذى أهدى أجايى كرة كادت تسجل الهدف الأول للمارد الأحمر.

ووضح اعتماد ميتشو على الجبهة اليمنى له عن طريق شيكابالا وحمدى النقاز بينما يلعب فايلر على أحمد فتحي وجونيور أجايى من الناحية الأخرى.

وقبل ان يلفظ الشوط الأول أنفاسه أحرز حسين الشحات الهدف الثانى من خطأ محمد عبد الشافي.

وأنذر الحكم خلال الشوط الكارت الأصفر للثنائى حمدى فتحي من الأهلى، ومحمود علاء من الزمالك.

الشوط الثاني

وواصل الأهلى تفوقه الكاسح على حساب الزمالك وأضاف هدفاً ثالثا فى بداية الشوط الثانى ليسجل اللاعب النيجيرى جونيور أجايى هدفه الثانى فى المباراة لتصبح النتيجة 3 / صفر فى الستين دقيقة الأولى.ولم يمر سوى دقيقتين فقط من الشوط الثانى للمباراة سقط الزمالك أمام تفوق الأهلى فى المباراة وأظهر الفريق الصورة المضيئة واستطاع تسجيل الهدف الثالث عن طريق اجايى الذى تفوق على نفسه بشكل كبير.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر المصري



واستعاد نادى الزمالك توازنه بعض الشئ وسجل هدف التقليص فى الدقيقة 64 من عمر المباراة أثر ضربة جزاء احتسبت قبلها بدقيقتين لمصطفى محمد قبل أن يضيف هداف الزمالك الهدف الثانى فى الدقيقة 76 من عمر المباراة.