شكرا لقرائتكم طه إسماعيل : الشوط الأول درس للاعبى الأهلي لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طه إسماعيل محلل قناة أون سبوت ونجم الأهلى الأسبق إن الشوط الأول يعد بمثابة درسا للاعبى القلعة الحمراء أمام الزمالك موضحا أن مغامرة فايلر مدرب الأحمر نجحت فى الدفع بأجاى فى التشكيل الأساسى للفريق.
أضاف طه إسماعيل خلال تحليله لقاء السوبر الذى جمع الأهلى والزمالك على قناة أون سبورت أنه لا بد أن يتعلم اللاعبين من درس أن التقدم بثنائية فى أى مباراة لا يجعلك تأمن للنتيجة.
وتوج الأهلى بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.
ويُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.
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