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شكرا لقرائتكم حسين الشحات : جماهير الأهلي سر التتويج بالبطولات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
هدف حسين الشحات
وقال حسين الشحات ، إن بطولة السوبر الغالية جاءت في توقيتها ، خاصة أنها بداية الموسم، وهو ما يمثل نقطة انطلاق قوية للفريق، مشيرا إلى أن الفوز بالبطولات ليس جديدا على الأهلي، المرشح الأول طوال تاريخه للفوز بأية بطولة يشارك بها؛ سواء على المستوى المحلي أو القاري.
حسين الشحات
وأكد حسين الشحات ، أن جميع لاعبي الأهلي لم يدخروا أي جهد خلال الفترة الماضية وكانوا على قدر المسئولية وعند حسن ظن الجماهير بهم في الأوقات الصعبة.
حسين الشحات
ووجه حسين الشحات رسالة شكر لزملائه في الفريق وللجهاز الفني والمنظومة التي عملت في صمت؛ من أجل الفوز بالبطولات بداية من التتويج بلقب الدوري العام، ثم بطولة السوبر خلال فترة زمنية قصيرة.
وأوضح حسين الشحات أن الفريق يركز على الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي واستعادة دوري أبطال إفريقيا وهي الهدف الأكبر الذي يسعى إليه الجميع بكل قوة خلال الموسم الجاري، مشيرا إلى أن الأهلي يفصل دائما بين البطولات والمباريات، ويتخطى الصعاب التي تواجهه من أجل تحقيق الألقاب.
حسين الشحات
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