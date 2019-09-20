شكرا لقرائتكم على معلول : بطولة أفريقيا هى هديتنا المقبلة لجماهير الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى أنه سعيد بالتتويج بلقب كأس السوبر المصرى معتبرا أن هذا الموسم هو موسم استثنائى للقلعة الحمراء.

ووعد معلول جماهير الأهلى أن التركيز فى الفترة المقبلة سيكون على لقب دورى أبطال أفريقيا قائلا :" جمهور الأهلى عمره ما تخلى عن الفريق، طول عمره داعم للاعبين، تعودنا على تواجدهم معنا فى البطولات التى نحققها ونعدهم أن الفرحة القادمة هى التتويج بدورى الأبطال".

واثنى معلول على رجولة وروح الانتصار لدى لاعبى الأهلى فى مباراة اليوم أمام الزمالك

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وعن استبعاده من منتخب تونس الفترة الأخيرة قال ظهير أيسر الأهلى:" الحمد لله قدر الله وماشاء فعل، استبعادى من المنتخب منحنى حافز كبير لاستعادة مستوايا والتألق مع الأهلى".

وتسلم لاعبو الأهلى، كأس السوبر المصرى والميداليات الذهبية، بعد التتويج به للمرة الـ11 فى تاريخه بعد فوز الفريق الأحمر على الزمالك بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جرت أقيمت بينهما اليوم الجمعة، سجل أهداف الأحمر أجاى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48 ، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتىّ جزاء فى الدقيقتين 64 و80.