شكرا لقرائتكم "ندهوا على الأهلي الأول".. تفاصيل عدم تسلم الزمالك لميداليات السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن مغادرة لاعبى الفريق والجهاز الفنى لملعب برج العرب وعدم تسلم الميداليات الفضية بعد الخسارة من الأهلى، جاء بسبب وقوف اللاعبين والجهاز الفنى لاستلام الميداليات ثم فوجئوا بالمناداة على الأهلى لتسلم الميداليات الذهبية أولاً.

وقال هذا المصدر لـ"الخليج 365":"فوجئا بمناداة على الأهلى لتسلم الميداليات الذهبية أولا لنقرر على إثر ذلك مغادرة الملعب لأنه كان من الطبيعى أن نتسلم الميداليات الفضية ثم يتسلم الأهلى الكأس والميداليات الذهبية".

وكان النادى الأهلي قد توج ببطولة السوبر المصرى للمرة الـ11 فى تاريخه بعد فوزه بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جرت اليوم على ستاد برج العرب، سجل أهداف الأحمر أجاى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48 ، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتىّ جزاء فى الدقيقتين 64 و80.