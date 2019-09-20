شكرا لقرائتكم "ندهوا على الأهلي الأول".. تفاصيل عدم تسلم الزمالك لميداليات السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال هذا المصدر لـ"الخليج 365":"فوجئا بمناداة على الأهلى لتسلم الميداليات الذهبية أولا لنقرر على إثر ذلك مغادرة الملعب لأنه كان من الطبيعى أن نتسلم الميداليات الفضية ثم يتسلم الأهلى الكأس والميداليات الذهبية".
وكان النادى الأهلي قد توج ببطولة السوبر المصرى للمرة الـ11 فى تاريخه بعد فوزه بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جرت اليوم على ستاد برج العرب، سجل أهداف الأحمر أجاى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48 ، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتىّ جزاء فى الدقيقتين 64 و80.
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