شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك ينعون الطفل آدم الكيكى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب لاعبو الزمالك عن حزنهم الشديد بعد علمهم بإنقلاب أحد السيارات التي كانت تقل مشجعين للزمالك وهي في طريقها لملعب برج العرب لمؤازرة الفريق في مباراة السوبر ووفاة أحد المشجعين وهو الطفل أدهم الكيكي

ونعى لاعبو الزمالك المشجع مشددين على عدم علمهم بالخبر إلا بعد نهاية المباراة في الوقت نفسه نعى مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور رئيس المجلس والجهاز الفني، رحيل الطفل أدهم.

أفشة يعلق على البطولة الأولى مع الأهلي

محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قال إن فوز الأهلي ببطولة السوبر المحلي جاء نتيجة جهد وعرق وتركيز من جميع اللاعبين طوال الفترة الماضية.

وقال أفشة إن روح اللاعبين وإخلاصهم للأهلي جعلتهم يتخطون جميع الصعاب من أجل التتويج بالبطولة على حساب المنافس الذي كان يطمع هو الآخر في اللقب.

وأوضح صانع ألعاب الأهلي أن كأس السوبر هي اللقب الأول له مع الفريق وستكون مجرد بداية لما يطمح إليه ويسعى لتحقيقه وإحراز مزيد من البطولات مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار لاعب وسط الأهلي إلى أن الجميع كانوا على قدر المسئولية سواء الجهاز الفني أو اللاعبين وكذلك مجلس الإدارة الذي قدم كل الدعم والمساندة للفريق والجهاز الفني والإداري.

واختتم أفشة تصريحاته مؤكدا على اهداء الفوز لوالديه وقال أن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على مواصلة مشوار البطولات مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

الزمالك ينعي وفاة الطفل آدم الكيكى

تقدم نادى الزمالك بالعزاء لأسرة الطفل آدم الكيكى الذى توفى اليوم أثر حادث أليم قبل مباراة السوبر أمام الأهلى.

ونشر الزمالك البيان عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة عبر شبكة الإنترنت.

وجاء بيان نادى الزمالك كالتالي..

يتقدم نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الطفل آدم الكيكي الذي توفي إثر حادث أليم أثناء التوجه لملعب برج العرب لحضور مباراة السوبر، راجيين من المَولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، والشفاء العاجل لباقي أفراد أسرته المصابين.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر المصري

فاز الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بلقب السوبر المصرى أثر تغلبه بثلاثة أهداف لهدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب استاد برج العرب وسط عدد جماهيرى تجاوز 10 اللآف مشجع.

نجح النادى تسجيل البطولة الثانية له هذا الموسم عقب الفوز ببطولة الدورى المصرى بينما فرط الزمالك الذى دخل المباراة أكثر جاهزية فى تحقيق اللقب الثالث له هذه الموسم.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر المصري



تسلم النادى الأهلى ميدالية وكأس السوبر المصرى من عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة عقب انتهاء مباراة الزمالك اليوم ببرج العرب.

الزمالك يرفض استلام ميداليات مباراة السوبر المصرى



رفض لاعبو الزمالك استلام ميداليات مباراة السوبر المصرى ودخل اللاعبون الى غرفة خلع الملابس رفضاً منهم للخسارة التى تلقاها الفريق أمام الأهلي.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر المصري

وأعلن الجهازين الفنيين لفريقى الأهلى والزمالك تشكيلة مباراة السوبر المصرى.

وجاء تشكيل الأهلى وفقاً لما أعلنه رينيه فايلر المدير الفنى للفريق كالتالى:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : على معلول ، ياسر إبراهيم ، محمود متولى ، أحمد فتحي

خط الوسط : عمرو السولية ، حمدى فتحي ، محمد مجدى قفشة ، رمضان صبحي ، حسين الشحات

خط الهجوم : اجايي

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فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

ويجلس على الدكة : شريف إكرامى ، محمد هانى ، وليد سليمان ،حسام عاشور ،جيرالدو، صلاح محسن، مروان محسن.

ظهر الأهلى أكثر جديدة خلال الشوط الأول من المباراة واهدر لاعبوه العديد من الفرص أمام مرمى عواد بعدما سجل العديد منهم وعلى رأسهم محمد مجدى قفشة وعمرو السولية.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر المصري

وشهد الشوط اشتباك الثنائى شيكابالا وأحمد فتحي قبل تدخل اللاعبين لحسم المشكلة بعد سقوط محمود متولى على الأرض مصابا خلال هجمة للزمالك على مرمى الأهلى.

أنقذ محمد عواد هدف التقدم من تحت أقدام محمد مجدى قفشة الذى تلقى عرضية أحمد فتحي بعدها بدقيقة استطاع جونيور أجايى أن يسجل الهدف الأول فى المباراة فى الدقيقة 20 من عمر المباراة.

بدأت مباراة الأهلى والزمالك هجومى نارى ومتبادل بين الفريقين بسبب رغبة المدربين فى حسم اللقاء مبكرا بتسجيل هدف.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر المصري



وتقاسم الفريقين أيضاً أخطاء الحراس حيث وقع محمد الشناوى فى خطأ كاد أن يسجل منه أشرف بن شرقى الهدف الأول فى الدقيقة السابعة، ومحمد عواد الذى أهدى أجايى كرة كادت تسجل الهدف الأول للمارد الأحمر.

ووضح اعتماد ميتشو على الجبهة اليمنى له عن طريق شيكابالا وحمدى النقاز بينما يلعب فايلر على أحمد فتحي وجونيور أجايى من الناحية الأخرى.

وقبل ان يلفظ الشوط الأول أنفاسه أحرز حسين الشحات الهدف الثانى من خطأ محمد عبد الشافي.

وأنذر الحكم خلال الشوط الكارت الأصفر للثنائى حمدى فتحي من الأهلى، ومحمود علاء من الزمالك.

الشوط الثاني

وواصل الأهلى تفوقه الكاسح على حساب الزمالك وأضاف هدفاً ثالثا فى بداية الشوط الثانى ليسجل اللاعب النيجيرى جونيور أجايى هدفه الثانى فى المباراة لتصبح النتيجة 3 / صفر فى الستين دقيقة الأولى.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر المصري

ولم يمر سوى دقيقتين فقط من الشوط الثانى للمباراة سقط الزمالك أمام تفوق الأهلى فى المباراة وأظهر الفريق الصورة المضيئة واستطاع تسجيل الهدف الثالث عن طريق اجايى الذى تفوق على نفسه بشكل كبير.

واستعاد نادى الزمالك توازنه بعض الشئ وسجل هدف التقليص فى الدقيقة 64 من عمر المباراة أثر ضربة جزاء احتسبت قبلها بدقيقتين لمصطفى محمد قبل أن يضيف هداف الزمالك الهدف الثانى فى الدقيقة 76 من عمر المباراة.