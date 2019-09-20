شكرا لقرائتكم حسام عاشور : مبروك للاعبى الأهلي الرجالة والجمهور الأحمر الكبير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عاشور في تصريحات عبر قناة الأهلي:"مبروك للاعيبة الرجالة وجمهور الأهلي الكبير وأتمني أن تكون بداية لعودة الجماهير، واهنيء الجهاز الفني، الذي حصل على بطولة بعد تولية المهمة بإسبوعين والأهلي طول عمره كبير".
وأضاف :" من بكرة هنستعد لبطولة الدوري ودا قدر لاعيبه الأهلي"، متابعاً "الحمد لله على المكسب وبنقدر نفصل بين البطولات والنهاردة توجنا ببطولة السوبر".
وعن تواجد الجماهير قال:" بداية مبشرة واتمني استمرار حضور الجماهير في مباريات الدوري".
وتابع عاشور، "اوعد جماهير الاهلي بالفوز بجميع البطولات في الموسم الحالي ".
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