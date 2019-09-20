شكرا لقرائتكم حسام عاشور يتربع على عرش اللاعبين بـ 36 بطولة مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
"مسمار" وسط الأهلي حصد 36 لقباً مع النادي الأهلي ولا ينافسه في هذا الرقم سوى عمره الذي وصل إلى 33 عاماً، بطولات عاشور جاءت بواقع 12 لقب دوري عام، 3 ألقاب كأس مصر، 8 ألقاب سوبر مصري، 5 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، 5 كؤوس سوبر أفريقي.
الرقم القياسي لحسام عاشور والذي يعد أقرب منافسيه من أبناء جيله في هذا الرقم هو أحمد فتحي برصيد 19 لقب وهو بعيد جداً عن الوصول لرقم عاشور، أصبح ظاهرة تستحق الوقوف عندها طويلاً خاصة إذا علمنا أن أكثر لاعب حصداً للبطولات في الغريم التقليدي للنادي الأهلي وهو محمود عبد الرازق شيكابالا يصل إلى 9 ألقاب جاءت بواقع: 2 دوري عام، 5 كأس مصر، لقب واحد دوري أبطال أفريقيا، لقب واحد كأس السوبر الأفريقي.
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