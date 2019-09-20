شكرا لقرائتكم ماذا قال الخطيب بعد فوز الأهلي بكأس السوبر المصري ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، علي تهنئة الجهاز الفني واللاعبين والجماهير، بعد التتويج المارد الأحمر ببطولة السوبر المصرى للمرة الـ11 فى تاريخه بعد فوزه علي الزمالك بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جرت اليوم على ستاد برج العرب.

وأصدر رئيس الاهلي بيان رسمي جاء نصه كالتالي ..

Advertisements

بتوفيق الله ومساندة الجماهير الوفية استحق الأهلي الفوز بكأس السوبر للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

ووجه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي التهنئة للأعضاء والجماهير والجهاز الفني ولاعبي الأهلي بتلك المناسبة بعد الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبين, والانضباط الفني والسلوكي خلال اللقاء, مؤكدا أن هذا التتويج في بداية الموسم، يُحمّل الجميع مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات، لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم على المستوى المحلي والقاري.

وكان الأهلي قد فاز ببطولة السوبر للمرة الـ11في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة باستاد الجيش المصري في برج العرب.