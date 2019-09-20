شكرا لقرائتكم حازم إمام: فلسفة ميتشو سر ضياع كأس السوبر .. وفايلر "بيفهم كورة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد حازم إمام نجم الزمالك السابق فلسفة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق خلال إدارته للقاء السوبر أمام الأهلي، بسبب توظيف المغربي أشرف بن شرقي في مركز رأس الحربة، على عكس الحال في المباريات الماضية، مؤكدا أن مباراة صعبة أمام فريق بحجم الأهلي لا تحتمل الفلسفة الكروية وكان من الممكن أن يجريها في مباراة فريقه أمام فرق أخرى مثل المقاصة أو الاتحاد.

قال إمام في تصريحات لاستوديو قناة أون سبورت، نزول مصطفى محمد صنع الفارق مع الزمالك كونه كان يسحب مدافعي الأهلي للخلف ويمنح حرية للأطراف والقادمين من الخلف في التحرك بحرية.

تابع أن مصطفى محمد صنع فارق بعدما شكل ضغط على دفاع الأهلي ولم يكن هناك من يضغط كذلك في الشوط الأول وأعطى أريحية للدفاع الأحمر، وساهم في تحسن أداء الفريق الأبيض.

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شدد نجم الزمالك على أن الأهلي استحق التتويج بلقب السوبر المصري بعدما قدم أداء مرضي ، كما ظهر جونيور أجايي بشكل جيد وقدم مباراة مميزة رغم أنه تعرض للظلم في عهد الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

أشاد إمام بأداء أحمد فتحي الذي قدم مباراة طيبة للأهلي، والدفع به يؤكد أن السويسري فايلر يفهم جيدا في استغلال وتوظيف اللاعبين.