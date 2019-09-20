شكرا لقرائتكم فايلر يحفر اسمه مع المارد الأحمر فى تاريخ البطولات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، في حفر اسمه ضمن المدربين الأجانب الذين توجوا ببطولة السوبر مع الأهلي ، حيث أصبح رابع مدرب أجنبي يفوز بالبطولة مع المارد الأحمر.

وتوج النادي الاهلي ببطولة السوبر المصرى للمرة الـ11 فى تاريخه بعد فوزه علي الزمالك بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جرت اليوم على ستاد برج العرب.

وأصبح المدرب السويسري ليكون المدرب السادس في تاريخ الأهلي يتوج بالسوبر لينضم لـ5 مدربين من المارد الأحمر حققوا لقب كأس السوبر المصري، وكذلك الالتحاق بـ3 أجانب، ليكون هو الرابع.

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الأهلي حقق اللقب 10 مرات طوال تاريخه بـ5 مدربين مختلفين يتصدرهم المدرب البرتغالي المخضرم مانويل جوزيه برصيد 4 ألقاب أعوام 2005، 2006، 2007، 2008.

ويلي جوزيه في عدد التتويج بالألقاب حسام البدري مدرب منتخب مصر الجديد، بواقع 3 ألقاب أعوام 2010، 2012، 2017.

بينما تناوب كل من البرتغالي توني أوليفييرا والإسباني خوان كارلوس جاريدو والمصري عبدالعزيز عبدالشافي عدد الألقاب بلقب واحد لكل منهما.

أوليفييرا قاد الأهلي لتحقيق أول لقب سوبر عام 2003، بينما توج باللقب عام 2014، فيما حصد عبد العزيز نسخة 2015.