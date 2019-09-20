شكرا لقرائتكم الأهلي يفلت من الزمالك ويتوج بكأس السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فلت الأهلي المصري من انتفاضة منافسه التقليدي العنيد الزمالك في الشوط الثاني وتوج بلقب كأس السوبر المصري يوم الجمعة بالفوز على الزمالك 3 - 2 في مباراة اتسمت بالإثارة والحماس على استاد "برج العرب" في الاسكندرية.

ووجه الأهلي لطمة قوية لمنافسه العنيد الزمالك بإحراز هذا اللقب الثمين قبل يوم واحد من بدء فعاليات الموسم الجديد للدوري المصري علما بأن هذا السوبر يخص السوبر قبل الماضي 2017 - 2018 .

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ورفع الأهلي ، الذي توج باللقب اليوم للنسخة الثانية على التوالي ، رصيده إلى 11 لقبا من 16 نسخ أقيمت حتى الآن في تاريخ بطولة السوبر التي انطلقت في 2001 .

وبدا أن الأهلي حسم المباراة بشكل شبه تام بعدما أنهى الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما النيجيري جونيور أجايي وحسين الشحات في الدقيقتين 19 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط ثم عزز تقدمه بهدف ثالث سجله أجايي أيضا في الدقيقة 49 .

ولكن الزمالك رد بهدفين سجلهما محمود علاء مدافع الفريق من ضربتي جزاء في الدقيقتين 64 و76 .