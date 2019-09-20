شكرا لقرائتكم أخضر الناشئين يواصل انتصاراته ويهزم باكستان برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب المنتخب السعودي تحت 16 عاماً، 4 - 2، على نظيره الباكستاني في ثاني مباريات الفريقين ضمن المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا 2020 المقامة في البحرين.

وسجل وليد عياش الهدف الأول عند الدقيقة، وعبدالعزيز العليوة، 15و67، الهدفان الثاني والرابع، ومهند براح الهدف الثالث عند الدقيقة 38، ليحقق الأخضر ثاني انتصاراته في التصفيات.

ويلعب أخضر الناشئين مباراته القادمة أمام عمان يوم الأحد في ختام مرحلة التصفيات الآسيوية.