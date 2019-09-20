شكرا لقرائتكم نادي ميلان يشكل فريقاً لمكافحة العنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة، عن تشكيل فريق عمل لمكافحة العنصرية ومراقبة سلوك الجماهير ومحاولة معالجته داخل ملعب الفريق "سان سيرو" أو على شبكة الإنترنت.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مباراة ميلان أمام غريمه التقليدي إنتر ميلان ستقام تحت شعار "ديربي ضد العنصرية"، وذلك في أعقاب المشاكل الأخيرة بخصوص العنصرية في الكرة الإيطالية.

وكان البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، تعرض لهتافات عنصرية من قبل جماهير كالياري خلال مباراة الفريقين في المرحلة الثانية من منافسات بطولة الدوري.

وقال إيفان غازيديس المدير التنفيذي لميلان: كرة القدم الإيطالية بحاجة إلى الاستيقاظ، واتخاذ موقف قوي ضد السلوكيات العنصرية، سيتخذ ميلان موقفاً قيادياً بشأن هذه القضية، مما يعزز القيم الإنسانية الأساسية، كرة القدم تقدم مثالاً قوياً على قوة الوحدة والعمل الجماعي".