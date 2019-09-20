«الأهلي بطل السوبر » .. سحق الزمالك بـ 3 أهداف مقابل هدفين .. إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة

الموجز نجح فريق الأهلي في الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مٌشجع ليتوج الأهلي باللقب الحادي عشر. وتقرر إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري والتي أقيمت في ملعب برج العرب.

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