المغربي حارث يهدي شالكه فوزا في الدقائق الحاسمة









اسماء السيد - انتزع شالكه فوزا ثمينا من ضيفه ماينتس 2-1 في الدقائق الحاسمة الجمعة، وتقدم للمركز الثاني مؤقتا في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين شالكه بفوزه الى لاعب وسطه الدولي المغربي أمين حارث الذي مرر كرة حاسمة لسوات سردار افتتح منها التسجيل (36)، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقائق القاتلة (89)، بعدما عادل الفريق الضيف عبر البديل النمسوي كريم أونيسيو (75).

وحقق شالكه فوزه الثالث تواليا بعد انتصارين على هرتا برلين بثلاثية نظيفة وبادربورن 5-1 في المرحلتين السابقتين، بعدما استهل الموسم الجديد بتعادل سلبي مع بوروسيا مونشنغلادباخ وخسارة امام حامل اللقب بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة.

ويعود آخر القاب شالكه في الـ"بوندسليغا" إلى عام 1958، علما بأنه احرز اللقب 7 مرات.

ورفع شالكه رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف خلف لايبزيغ الذي يحل ضيفا على فيردر بريمن غدا السبت، فيما تجمد رصيد ماينتس عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.

واستهل شالكه المباراة ضاغطا وهدد مرمى ضيفه بعد ثلاث دقائق بتسديدة من الاسباني عمر ماسكاريل من خارج المنطقة مرت بمحاذاة القائم.

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ورد ماينتس بثلاث محاولات في غضون أربع دقائق بداية عبر المهاجم الدولي الهولندي جان-بول بويتيوس الذي سدد كرة بيمناه صدها الحارس الكسندر نوبل (16)، والسويسري إدميلسون فرنانديز كان لها الحارس بالمرصاد (19)، ورأسية من المدافع الفرنسي موسى نياكاتي لم تجد سبيلها الى المرمى (20).

ونجح اصحاب الارض في افتتاح التسجيل بفضل تمريرة من حارث إلى سردار الذي سدد الكرة بيسراه من داخل المنطقة عجز الحارس روبن تسنتنر عن صدها (36).

وكاد شالكه يضاعف النتيجة في الشوط الثاني برأسية المهاجم الدولي النمسوي غيدو بورغستالر مرت بمحاذاة القائم (63).

وعادل الضيف عبر البديل أونيسيو الذي هز الشباك بعد ثلاث دقائق من دخوله إلى أرض الملعب (75)، قبل أن يخطف شالكه الفوز في الدقائق القاتلة بفضل حارث الذي سدد كرة رائعة بخارج قدمه اليمنى من داخل المنطقة استقرت في اسفل الزاوية اليسرى (89).

ويلعب السبت أيضا فرايبورغ مع اوغسبورغ، وبايرن ميونيخ مع كولن، وباير ليفركوزن مع أونيون برلين، وهرتا برلين مع بادربورن.

وتستكمل المرحلة الاحد بلقاءي بوروسيا مونشنغلادباخ مع فورتونا دوسلدورف، واينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا دورتموند، على أن تختتم الإثنين بلقاء فولفسبورغ مع هوفنهايم.

ملخص المباراة: