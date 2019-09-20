الحزم يلحق الخسارة الأولى بالنصر حامل اللقب









اسماء السيد - فجر الحزم مفاجأة من العيار الثقيل بإلحاقه الخسارة الأولى بمضيفه النصر بطل الموسم الماضي عندما تغلب عليه 1-صفر الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل المهاجم السويدي كارلوس ستراندبرغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14، وقاد فريقه إلى فوزه الأول هذا الموسم.

وواصل النصر نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة ومني بخسارته الثانية تواليا بعد الأولى أمام مضيفه السد القطري 1-3 في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا حيث خرج خالي الوفاض، كما أنه لم يذق طعم الفوز في ثلاث مباريات متتالية بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه الشباب سلبا في المرحلة الثالثة فتجمد رصيده عند 7 نقاط.

وكان الطرف الأفضل خلال الشوط الأول من حيث السيطرة والاستحواذ، إلا أن الحزم نجح في التقدم عندما تلقى ستراندبرغ كرة خلف الدفاع وانفرد بالحارس الأسترالي براد جونز ولعبها على يمينه (14).

وانقذ الحارس الجزائري ماليك عسلة مرمى الحزم من هدف التعادل بابعاده رأسية المغربي عبد الرزاق حمدالله الى ركنية (21).

وكثف النصر من هجماته في الشوط الثاني، ولعب المدافع البرازيلي مايكون بيريرا كرة رأسية مرت بجانب القائم (62)، وواصل عسلة تألقه بتصديه لكرة البرازيلي بيتروس (85)، قبل أن يهدر حمدالله انفرادا في الوقت بدل الضائع.

وعاد العدالة الى سكة الانتصارات بفوزه على أبها 2-1 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وسجل السنغالي أليو سيسي (4) والملغاشي كاروليس اندريا (48) هدفي العدالة، وصالح آل عباس (39) هدف أبها.

ورفع العدالة رصيده إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد أبها عند 4 نقاط.

وفاجأ العدالة ضيفه بهدف مبكر عندما تلقى سيسي كرة داخل المنطقة فسددها بقوة على يسار الحارس المغربي عبد العالي المحمدي (4).

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لكن أبها نجح في إدراك التعادل بعد مرور نصف ساعة، عندما استغل آل عباس كرة خلف الدفاع ولعبها على يسار الحارس التونسي أيمن المثلوثي (30).

وكاد أبها أن يسجل هدفا ثانيا لولا براعة المثلوثي الذي تصدى لكرة احمد الحبيب وحولها الى ركنية (39). ولاحت فرصة للعدالة برأسية الجزائري عبد العزيز قشي لكنها مرت بمحاذاة القائم (45).

وكرر العدالة سيناريو الشوط الأول عندما بكر بالتسجيل بعد مرور ثلاث دقائق بواسطة اندريا الذي استغل كرة عرضية تابعها برأسه على يسار عبد العالي المحمدي (48).

وأنقذ المحمدي مرماه من هدف ثالث بتصديه لكرة رأسية لحسين العيسى (67)، وتهيأت فرصة محققة لأبها لإدراك التعادل ولكن كرة مصطفى محمد أبعدها الحارس المثلوثي إلى ركنية (84).

وفي مباراة ثالثة، ألحق الوحدة الخسارة الأولى بالفيحاء عندما فاز عليه 1-صفر سجله الأسترالي كريغ غودوين في الدقيقة 78. ورفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط، في حين تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط.

أهداف مباراة النصر والحزم:

أهداف مباراة العدالة وأبها:

أهداف مباراة الوحدة والفيحاء: