مهرجان اهداف .. ملخص نتيجة مباراة الاهلي والزمالك 3-2 في السوبر الصمري

ملخص نتيجة مباراة الاهلي والزمالك كأس السوبر، حصل النادي الأهلي على السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد فوزه على نادي الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدفين، خلال مباراة اقيمت بينهما على ملعب برج العرب مساء اليوم الجمعة.
ملخص نتيجة مباراة الاهلي والزمالك
تشكيلة الزمالك الرسمية اليوم، محمد عواد حارس مرمى، والرباعي عبد الشافي، محمود علاء، عبد الغني، حمدي النقاز في الدفاع، والخماسي طارق حامد، ساسي، شيكابالا، أوباما، اشرف بن شرقي في الوسط، وفي الخط الأمامي محمد أوناجم.
- شهدت تشكيلة النادي الأهلي الرسمية لمباراة اليوم العديد من المفاجأت لعل أبرزها وجود جونيور أجآي كمهاجم وحيد أساسياًَ.
- بداية مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك وهجوم أهلاوي مع الثواني الأولى لتسجيل هدف المبادرة.
- جونيور أجآي يتقدم للأهلي بهدف في الدقيقة 19.
- الدقيقة 45+3، حسين الشحات يضيف الهدف الثاني للنادي الأهلي.
- الدقيقة 50 الأهلي يسجل الهدف الثالث عن طريق أجاي بعد تمريرة من رمضان صبحي.
- محمود علاء يقلص الفارق للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 68.
- الزمالك يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 76 بنفس الطريقة ومن خلال نفس الللاعب، محمود علاء من ركلة جزاء