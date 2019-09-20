مهرجان اهداف .. ملخص نتيجة مباراة الاهلي والزمالك 3-2 في السوبر الصمري

ملخص نتيجة مباراة الاهلي والزمالك كأس السوبر، حصل النادي الأهلي على السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد فوزه على نادي الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدفين، خلال مباراة اقيمت بينهما على ملعب برج العرب مساء اليوم الجمعة.

ملخص نتيجة مباراة الاهلي والزمالك

تشكيلة الزمالك الرسمية اليوم، محمد عواد حارس مرمى، والرباعي عبد الشافي، محمود علاء، عبد الغني، حمدي النقاز في الدفاع، والخماسي طارق حامد، ساسي، شيكابالا، أوباما، اشرف بن شرقي في الوسط، وفي الخط الأمامي محمد أوناجم.