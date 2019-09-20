تتويج الاهلي .. ملخص نتيجة مباراة الاهلي والزمالك 3-2 في كأس السوبر المصري ببرج العرب

ملخص نتيجة مباراة الاهلي والزمالك اليوم ، توج النادي الأهلي بلقب السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم الجمعة على ملعب برج العرب، وشهدت مباراة اليوم تألق اللاعب المفاجأة أجآي العائد لمستواه بعد أن تمكن من تسجيل هدفين من اصل ثلاثة لفريقه النادي الأهلي.

يستقبل ملعب برج العرب مواجهة القطبين الأهلي والزمالك في الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وهي مقابلة تجمع بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر على حساب بيراميدز في المباراة النهائية

وكان مرتضى منتصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن قبيل ساعات تقديم موعد مباراة الزمالك والاهلي لمدة 60 دقيقة، لتقام في السابعة مساءاً بدلاً من الثامنة على ملعب برج العرب بالإسكندرية وبحضور جماهيري يقدر بحدود 10 ألاف متفرج من عشاق الفريقين العريقين.

التشكيلة الرسمية للنادي الأهلي اليوم في حراسة المرمى: محمد الشناوي، في خط الدفاع: أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – محمود متولي – علي معلول.، في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – حسين الشحات – محمد أفشة – رمضان صبحي.، ومهاجم وحيد لهجوم الفريق الأحمر المحترف جونيور أجاي.

ملخص اهداف مباراة الاهلي والزمالك