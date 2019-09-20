ملخص مباراة الاهلي والزمالك 3-2 اليوم في كاس السوبر المصري

ملخص مباراة الاهلي والزمالك اليوم في كاس السوبر المصري 2019، حيث يلعب كلا الفريقين الزمالك والاهلي تلك المواجهة مباشرة قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري، ومن المتوقع ان تشهد تلك المواجهة حضور جماهيري يصل إلي عشرة الاف متفرج، من جانب جماهير الفريقين،في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

المباراة تلعب في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، الثامنة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيلعب الفريقين تلك المواجهة من أجل تحقيق الانتصار والفوز باللقب، وتذاع المباراة عبر قنوات on sport وقناة time sport وقناة النيل للرياضة، ويعلق على المباراة كلاً من حاتم بطيشة وأحمد شوبير ومدحت شلبي ومؤمن حسن عبر القنوات الثلاثة.

هناك أخبار الآن عن استبعاد المدير الفني للنادي الأهلي كلاً من صالح جمعة ورامي ربيعة وديانج من قائمة الفريق التي ستواجه الزمالك، وبعض الأحاديث عن الدفع بجونيور أجاي في مركز المهاجم الصريح، في المقابل لا يوجد أى أخبار حتي الآن من داخل نادي الزمالك حول التشكيل الذي سوف يخوض تلك المواجهة.

ملخص الزمالك والاهلي