نادي الزمالك ينعي مشجعه الطفل آدم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نعى نادي الزمالك، مشجعه الطفل آدم الكيكي، الذي تُوفي خلال حادث سير تعرض له هو ووالده خلال قدومهم من دمياط لملعب برج العرب لمساندة فريقه في مباراة السوبر.

نادي الزمالك غرد على حسابه بموقع تويتر، عقب مباراته أمام الأهلي:" يتقدم نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الطفل آدم الكيكي الذي توفي إثر حادث أليم أثناء التوجه لملعب برج العرب لحضور مباراة السوبر، راجيين من المَولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، والشفاء العاجل لباقي أفراد أسرته المصابين".

وكان الزمالك قد هُزم في بطولة السوبر أمام نظيره الأهلي بثلاثية مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة.

نادي المصري البورسعيدي نعى أيضًا وفاة الطفل آدم بتغريدة على حسابه بموقع تويتر، جاء:" خالص العزاء والمواساة لجماهير الكرة المصرية بكافة انتماءاتها في وفاة الطفل أدهم الكيكي إثر حادث أليم أثناء توجهه مع أسرته لمشاهدة مباراة السوبر المصري ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون"