بالفيديو.. مشادات بين مرتضى منصور ومجلس الأهلي بعد التتويج بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): شهدت مباراة الأهلي والزمالك عقب نهايتها مشادات بين مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وأعضاء من مجلس الأحمر. واستطاع الأهلي أن يحقق لقب السوبر المصري للمرة الـ11 في تاريخ النادي والثاني على التوالي بعد الفوز على الزمالك (3-2). وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية في بطولة السوبر المصري نسخة 2018. Advertisements واشتبك مرتضى منصور مع أعضاء من مجلس الأهلي كلاميًا عقب تتويج الأحمر بالسوبر المصري. ومن المقرر أن يفتتح الأهلي موسمه بالدوري (2019 - 2020) بمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل، في المقابل يلعب الزمالك في نفس اليوم أمام الاتحاد السكندري.

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